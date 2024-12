Usina de biometano deve entrar em operação em 2025

O grande desafio para quem investe no biometano como combustível novo e mais limpo é a dificuldade na infraestrutura. No caso da Reiter Log, a empresa de logística de Nova Santa Rita traz o produto de outros estados e opera três bases internas de descompressão para o abastecimento dos caminhões.

Conforme o Panorama Cibiogas 2023, só 3% das 1,3 mil usinas que geram biogás no Brasil avançam no processo de produção de biometano, ou o chamado GNR. Em todo o País, são 50 plantas de biometano, no entanto, 23 delas não atuam de maneira comercial, 19 aguardam autorização da Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP) para entrar em operação, e só oito são autorizadas hoje pela agência - todas entre São Paulo e Ceará.

Há oportunidade, porém, para avanço em breve na Região Metropolitana. Está prevista para entrar em operação, já com capacidade plena, no segundo trimestre de 2025 a primeira usina de biometano na região, em Triunfo, na Região Metropolitana. Com investimento de R$ 200 milhões, a planta Bioo terá capacidade de produção de 30 mil metros cúbicos por dia - o equivalente ao consumo médio de 10 postos de GNV, por exemplo, por dia. Este volume já está contratado pela Sulgás, e entrará na rede de gasodutos da empresa, portanto, abastecendo especialmente a produção industrial gaúcha, principalmente na região do Polo Petroquímico.

"Nossa escolha por Triunfo para instalarmos essa primeira unidade foi estratégica pela localização, com estradas próximas, por ter agroindústrias, de onde virá boa parte da matéria-prima, bem estabelecidas nas proximidades, e por ter o gasoduto passando pela cidade. A infraestrutura é fundamental para fazer este tipo de projeto avançar", diz o diretor executivo da Bioo, Maurício Cótica.

A produção de biometano, um gás renovável, é obtida a partir da purificação do biogás, oriundo de resíduos. No caso da Bioo, esta matéria-prima virá de resíduos orgânicos industriais, desde frigoríficos e processadoras até mercados e restaurantes. A partir do processamento do biogás gerado por mais de 30 tipos de resíduos, a empresa pretende produzir bem mais do que o biometano, e já tem tratativas avançadas com clientes para outros produtos como o CO2 biogênico. "É um material obtido a partir do mesmo processo. Parte será transformada em biometano, e parte neste tipo de CO2 certificado com grau de aplicação para a indústria de alimentos e bebidas. Já temos contratos firmados com algumas indústrias, porque, além de estarmos oferecendo um produto renovável e que é uma solução em economia circular, representaremos redução de custos. Hoje, o CO2 é todo comprado em outros estados", explica Cótica.

A planta de Triunfo terá capacidade de processar 40 toneladas deste produto, aplicado em frigoríficos, em processos de embalagens e também no setor metalmecânico. Ao lado da usina haverá uma estrutura que garantirá desperdício zero na produção. Ali, serão desenvolvidos biofertilizantes.