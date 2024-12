Secretário de Comunicação de Porto Alegre destaca papel estratégico do Mapa Econômico

Mapa Econômico do Rio Grande do Sul Para a prefeitura de Porto Alegre, oé um "instrumento para auxiliar na tomada de decisão", afirmou o secretário municipal de Comunicação, Luiz Otávio Prates, no evento realizado pelo Jornal do Comércio nesta segunda-feira, 9 de dezembro, na Fiergs. "E, se o Mapa já foi importante em 2023, em 2024 é ainda mais, diante do cenário de enchente", completou. A capital gaúcha teve cerca de 30% do território diretamente atingido.

Prates esteve no evento representando o prefeito Sebastião Melo (MDB), reeleito para o próximo ciclo da gestão municipal. Conforme o secretário, o governo municipal seguirá "ouvindo, entendendo e compreendendo o cenário econômico do Rio Grande e de Porto Alegre, com dados, com informações, justamente com o intuito de continuar desenvolvendo a nossa cidade". Para isso, se valerá do mapeamento da economia realizado pelo Jornal do Comércio, "que vai nos auxiliar muito nessa caminhada da reconstrução".