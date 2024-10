BRDE financia projetos na Região Central do RS no pós-cheia

* De Santa Maria

Mais de 12% dos R$ 400 milhões liberados pelo BRDE no Rio Grande do Sul neste ano foram destinados aos Vales do Taquari, do Rio Pardo, do Jaguari e Região Central. É o que aponta o gerente regional do banco de fomento, Márlon Bentlin.Ele foi uma das lideranças locais presentes no quarto painel doem 2024, projeto do Jornal do Comércio que está na sua segunda temporada. O evento ocorreu nesta quinta-feira (17), em Santa Maria, com o tema "Desafios para a retomada econômica e oportunidades de desenvolvimento para as regiões Central, Vale do Taquari, Vale do Rio Pardo, Vale do Jaguari e Jacuí Centro"."Fomos todos surpreendidos pela dimensão das cheias, e nesta região, já vínhamos sendo castigados desde o ano passado. Tudo isso fez com que muitos processos fossem revisados. As estruturas públicas e privadas não estavam preparadas para eventos deste porte, e o efeito disso na economia do Estado ainda vamos ver refletido nos próximos dois anos. Tudo isso motivou banco a buscar formas de ser um auxiliar neste momento de retomada do Estado", conta o gerente, ao recordar a criação do programa Em Frente RS, que garante fomento em áreas atingidas pela enchente.Houve ainda o congelamento de taxas e outras facilidades no acesso aos recursos. "O BRDE mobilizou-se em frentes para operações de crédito junto a bancos internacionais, como o BID e o Banco Europeu. O trabalho de apoio aos municípios ainda será muito grande", avalia.