Mapa Econômico debaterá oportunidades do RS nos últimos quatro anos

mapeamento dos desafios e oportunidades de desenvolvimento econômico identificadas no Rio Grande do Sul ao longo dos últimos quatro anos será debatida em painel que será realizado pelo Jornal do Comércio no dia 30 de novembro. Trata-se um evento que fará um panorama do Mapa Econômico do RS Um balanço doao longo dos últimos quatro anos será debatida em painel que será realizado pelo Jornal do Comércio no dia 30 de novembro. Trata-se um evento que fará um panorama do

100 oportunidades de desenvolvimento do Estado foram mapeadas A iniciativa do JC fez uma radiografia anual da economia do Rio Grande do Sul desde 2023. Nessas quatro temporadas,, entre novos projetos e desdobramentos da cadeira produtiva tradicional do RS.

Agora, o JC fará um painel para apresentar uma síntese do trabalho do Mapa Econômico, além de ouvir lideranças regionais sobre iniciativas que saíram do papel entre 2023 e 2026.

O evento do Mapa Econômico do RS - Panorama acontecerá às 17h, do dia 30 de novembro, no Teatro do Prédio 40 da Pucrs, em Porto Alegre.

Após percorrer o Rio Grande do Sul nos últimos quatro anos, realizado 20 eventos em cidades nas diferentes regiões gaúchas, em que foram ouvidas mais de 2 mil lideranças regionais, o Jornal do Comércio fará o último encontro de 2026, para fazer um balanço desta trajetória..

O editor-chefe do JC, Guilherme Kolling, apresentará dados exclusivos e uma síntese dos desafios e oportunidades mapeados no Rio Grande do Sul ao longo de quatro anos do projeto. O trabalho inclui indicadores da economia gaúcha e sua evolução ao longo do tempo.

O evento ainda contará com um painel, mediado por Kolling, que terá como convidados a diretora-presidente da Fruki Bebidas, Aline Eggers, e o CEO do Grupo Ecovix, Robson Passos. Eles abordarão os cases de oportunidades que estão impulsionando o desenvolvimento do Estado.

o Jornal do Comércio tem como foco publicar informações estratégicas aos negócios. Há 93 anos, quando surgiu como um boletim informativo, trazia para os atacadistas da época os dados organizados sobre cargas de mercadorias que chegavam ao porto da capital gaúcha, noticiando volume, preço e data. Nove décadas depois, o JC acompanhou as transformações da economia, mantendo atualizado o compromisso de contribuir para o desenvolvimento econômico do Rio Grande do Sul. Um exemplo desse trabalho é o projeto Mapa Econômico do RS", destaca o diretor presidente do Jornal do Comércio, Giovanni Jarros Tumelero É o fechamento das quatro temporadas do Mapa Econômico. "Desde a sua fundação, em maio de 1933,. Há 93 anos, quando surgiu como um boletim informativo, trazia para os atacadistas da época os dados organizados sobre cargas de mercadorias que chegavam ao porto da capital gaúcha, noticiando volume, preço e data. Nove décadas depois, o JC acompanhou as transformações da economia, mantendo atualizado o compromisso de contribuir para o desenvolvimento econômico do Rio Grande do Sul. Um exemplo desse trabalho é o projeto Mapa Econômico do RS", destaca

inscrição para o evento é gratuita, com vagas limitadas, por meio da plataforma Sympla neste link . Mais informações podem ser obtidas pelo WhatsApp (51) 98064-4684 ou e-mail eventos@jornaldocomercio.com.br. , com vagas limitadas, por meio da plataforma Sympla. Mais informações podem ser obtidas pelo WhatsApp (51) 98064-4684 ou e-mail eventos@jornaldocomercio.com.br.

Sobre o Mapa Econômico do RS

encontros nas cinco macrorregiões do Estado Formular indicadores da economia gaúcha é o papel do Mapa Econômico do RS, um projeto que surgiu em 2023 para apontar e analisar os principais vetores econômicos do Estado. O trabalho utiliza dados do poder público, da iniciativa privada, além de ouvir lideranças regionais. A cada ano, o JC promove, debate o desenvolvimento e produz conteúdo destacando avanços, conquistas e os desafios que moldam o presente e o futuro do Rio Grande do Sul., um projeto que surgiu em 2023 para apontar e analisar os principais vetores econômicos do Estado. O trabalho utiliza dados do poder público, da iniciativa privada, além de ouvir lideranças regionais.

Esse será o sexto e último evento em 2026 do Mapa Econômico do RS. Nesta temporada, os painéis passaram por Veranópolis (Macrorregião da Serra, em 31 de março), Cachoeira do Sul (Macrorregião Central, em 15 de abril), Santana do Livramento (Macrorregião Sul e Fronteira Oeste, em 12 de maio), Ijuí (Macrorregião Norte, em 28 de maio) e Porto Alegre (Macrorregião Metropolitana, em 18 de junho).

Serviço

Mapa Econômico do Rio Grande do Sul 2026 – Panorama

Local: Teatro do Prédio 40 da Pucrs (avenida Ipiranga, 6.681 – Porto Alegre)

Data: 30 de novembro, segunda-feira, às 17h

Informações: (51) 3213-1318, WhatsApp (51) 98064-4684 ou e-mail eventos@jornaldocomercio.com.br.