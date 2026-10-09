Caderno especial Seguros e Previdência traz panorama e novidades do setor

Um cenário de cada vez maior imprevisibilidade, seja nos rumos da economia, seja no cenário climático, com novos perfis de risco e envelhecimento populacional, coloca prevenção, proteção patrimonial e previdência no centro das decisões de empresas e consumidores. É disso que, e muito mais, que trata o caderno especial Seguros e Previdência publicado nesta sexta-feira (9) pelo Jornal do Comércio.
Encartado na edição impressa e disponível para leitura na edição online, pelo flip
, o caderno de 24 páginas traz um panorama completo do atual quadro do mercado de seguros e previdência, apresentando conjunturas e apontando desafios para o setor
. Além disso, a experiência de companhias consolidadas na área também é abordada em matérias que traçam um perfil de atuação e objetivos para o futuro das empresas.
Entre as reportagens de destaque, estão o aumento das buscas por seguro no Rio Grande do Sul em razão da pandemia de Covid-19 e dos fenômenos climáticos
extremos. No mercado de seguros de veículos, as renovações ganham corpo, com destaque para as motocicletas, como mostra a matéria da repórter Ana Esteves. Outro tema tratado no caderno são as novas opções de seguros
em um momento em que a transformação digital amplia os riscos e exige mais cuidado.
Outro assunto abordado no caderno é o desafio de financiar a aposentadoria em um cenário de envelhecimento populacional
, com a reportagem de Gabriel Margonar tratando das alternativas existentes. A mudança nos contratos a partir de 2027
, com a chegada de novas regras, também está no caderno, na reportagem de Loraine Luz.
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