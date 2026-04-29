RS tem 19 das 20 cidades com mais idosos do Brasil; confira o ranking

O Rio Grande do Sul avança rumo à transição demográfica. Enquanto a população brasileira deverá começar a cair em 2042, o. Não à toa, possui 20,15% da sua população composta por pessoas idosas (acima dos 65 anos), percentual elevado frente aos 13,46% do País, além da maior idade mediana entre as unidades da federação. Nesse contexto,, conforme os dados do último censo do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), de 2022.. Confira o ranking: