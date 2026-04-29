RS tem 19 das 20 cidades com mais idosos do Brasil; confira o ranking

O Rio Grande do Sul avança rumo à transição demográfica. Enquanto a população brasileira deverá começar a cair em 2042, o Estado já passará por esse processo a partir de 2027. Não à toa, possui 20,15% da sua população composta por pessoas idosas (acima dos 65 anos), percentual elevado frente aos 13,46% do País, além da maior idade mediana entre as unidades da federação. Nesse contexto, 19 das 20 cidades mais envelhecidas do Braisl ficam em território gaúcho, conforme os dados do último censo do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), de 2022. O primeiro lugar fica com Coqueiro Baixo. Confira o ranking:
- Coqueiro Baixo (RS - Vale do Taquari) - 30,31% da população acima de 65 anos
- União da Serra (RS - Serra) - 28,08% da população acima de 65 anos
- Santa Tereza (RS - Serra) - 26,95% da população acima de 65 anos
- Relvado (RS - Vale do Taquari) - 26,94% da população acima de 65 anos
- Monte Belo do Sul (RS - Serra) - 26,57% da população acima de 65 anos
- Guabiju (RS - Serra) - 26,56% da população acima de 65 anos
- Ivorá (RS - Região Central) - 25,63% da população acima de 65 anos
- Vespasiano Corrêa (RS - Vale do Taquari) - 25,33% da população acima de 65 anos
- Coronel Pilar (RS - Serra) - 25,27% da população acima de 65 anos
- Floriano Peixoto (RS - Região Norte) - 25,05% da população acima de 65 anos
- Águas de São Pedro (SP) - 25,01% da população acima de 65 anos
- Três Arroios (RS - Região Norte) - 24,96% da população acima de 65 anos
- Porto Lucena (RS - Fronteira Noroeste) - 24,88% da população acima de 65 anos
- Travesseiro (RS - Vale do Taquari) - 24,74% da população acima de 65 anos
- Barra do Rio Azul (RS - Região Norte) - 24,57% da população acima de 65 anos
- São João do Polêsine (RS - Região Central) - 24,53% da população acima de 65 anos
- Forquetinha (RS - Vale do Taquari) - 24,25% da população acima de 65 anos
- São Valentim do Sul (RS - Serra) - 24,03% da população acima de 65 anos
- Alecrim (RS - Fronteira Noroeste) - 23,76% da população acima de 65 anos
- Nova Bréscia (RS - Vale do Taquari) - 23,71% da população acima de 65 anos
Quase todos os municípios possuem menos de 5 mil habitantes, exceto Alecrim, com população de 6.123 pessoas — o que se alia à tendência estadual em que as cidades pequenas têm perdido mais população do que as maiores. Especialmente, pelas migrações de jovens aos grandes centros, como mostrou matéria do Jornal do Comércio publicada em 2025.