Calçadão de Capão da Canoa registra danos por conta de ciclone

Um dos principais cartões-postais de Capão da Canoa, no Litoral Norte gaúcho, o calçadão da avenida Beira-Mar ficou com diversos pontos danificados em função da passagem de um ciclone extratropical pela região. Imagens mostram que as contenções desmoronaram, assim como passarelas de acesso à praia também foram destruídas pela força do mar. A prefeitura decretou situação de calamidade pública na cidade.

Outras áreas da cidade, como a região central, também foram afetadas. Na parte onde há o Camelódromo, um pergolado de madeira foi arrancado com a força do vento. As ruas próximas da orla tiveram acúmulo de areia.

Região central também registrou danos em função do vendaval PREFEITURA DE CAPÃO DA CANOA/DIVULGAÇÃO/CIDADES

Segundo nota divulgada pelo Executivo municipal, houve danos em áreas residenciais, comerciais e em obras que estão em andamento. Entre os registros de ocorrência estão destelhamentos, queda de postes, fios de luz e cabos de internet, além da destruição de marquises, toldos, placas comerciais, vidros

de obras e muros de alvenaria. Diversas quedas de árvores também foram registradas

Conforme a Defesa Civil, cerca de 130 famílias foram afetadas diretamente. Três famílias, totalizando 16 pessoas, estão abrigadas na Casa da Defesa Civil, rece- bendo apoio e assistência. Além disso, a prefeitura distribuiu lonas emergenciais para as residências que tiveram seus telhados danificados.

As estruturas da Secretaria de Educação já estão preparadas aso novas remoções se façam necessárias. A prioridade, segundo a prefeitura, é o acolhimento das pessoas e a retomada segura da rotina nas áreas atingidas.