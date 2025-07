Ciclone derruba mais uma parte da plataforma de Atlântida

Avariada desde 2021 a plataforma de Atlântida, em Xangri-lá, no Litoral Norte do Rio Grande do Sul, sofreu com mais um episódio de desabamento nesta segunda-feira (28). Por conta do ciclone extratropical, que atingiu diversas regiões gaúchas - mas, principalmente, a parte litorânea , quando os primeiros registros de problemas foram detectados,, sofreu com mais um episódio de desabamento nesta segunda-feira (28). Por conta do ciclone extratropical, que atingiu diversas regiões gaúchas -- novos pontos da estrutura, que está interditada, desabaram.

A informação foi confirmada pelo secretário de Mobilidade Urbana e Segurança Pública, Wolfgang Trein. Ele disse que entre a segunda-feira e a madrugada desta terça-feira, dois pontos registraram queda. "Durante o dia de ontem a parte onde ficava o restaurante antigamente sofreu uma queda, e durante a noite registramos que a alça norte, onde também ficava o restaurante, também não suporto. As duas áreas estavam bem deterioradas, a parte superior (do restaurante) estava praticamente impossível de se recuperar", conta o secretário.

Em 2023, estrutura já havia sofrido com a força do mar Patrícia Knebel/Especial/JC

a estrutura foi definitivamente comprometida por conta de episódios climáticos Em 2023 e 2024,. A parte que ruiu este ano corresponde a 25 metros da plataforma. O local era mantido pela Associação dos Usuários da Plataforma Marítima da Atlântida, mas está sem uso desde 2021.

Segundo Trein, o município e a associação estudam alternativas para um nova plataforma, visto que a atual estrutura é considerada condenada. "Estamos vendo algumas especificações para ver o que faremos em relação à plataforma de Atlântida", complementou o secretário.

Um dos principais entraves é que a área pertence à União. O município de Xangri-lá, há alguns anos, solicitou que a administração do local fosse feita pela prefeitura. Wolfgang afirma que um laudo está sendo realizado em parceria com a Universidade Federal do Rio Grande do Sul (Ufrgs) para entender o que seria possível fazer com a atual estrutura e em relação ao futuro do atrativo na praia do Litoral Norte.