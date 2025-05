São Sebastião do Caí, a cidade que convive com enchentes

São Sebastião do Caí, no Vale do Caí, viveu o que parecia ser o seu pior pesadelo em maio passado: a enchente atingiu e devastou 60% do seu território atingiu o pico de 17,6 metros, segundo o levantamento realizado pelo Serviço Geológico do Brasil (SGB). Na mesma noite, o Rio Cadeia, um afluente à margem esquerda do Rio Caí, atingiu sua maior marca, chegando aos 11,88 metros. De acordo com dados do Mapa Único do Plano Rio Grande e da prefeitura, as cheias atingiram entre cerca de 6 mil residências, impactando cerca de 10 a 12 mil pessoas. Na última reportagem sobre as cidades atingidas pela enchente de 2024, é a vez de contar a história de um município acostumado a ser inundado.. Próximo das 22h30 do dia 2 de maio, o nível do Rio Caí, que banha a cidade, ultrapassou sua cota de inundação, que seria de 10,5 metros, e, segundo o levantamento realizado pelo Serviço Geológico do Brasil (SGB). Na mesma noite, o Rio Cadeia, um afluente à margem esquerda do Rio Caí, atingiu sua maior marca, chegando aos 11,88 metros. De acordo com dados do Mapa Único do Plano Rio Grande e da prefeitura, as cheias atingiram entre cerca de 6 mil residências, impactando cerca de 10 a 12 mil pessoas.

Dentre as atingidas estava a corretora de imóveis Zoraia Câmara, de 65 anos. Há 50 anos ela reside no bairro Navegantes em uma casa antiga, herdada de seus pais, a qual ela descreve que possui em torno de quatro metros de altura de pé direito. Ela relata que, durante esse tempo morando na cidade, sua casa alagou parcialmente dezenas de vezes, pois quando o rio atinge os 14,9 metros, a água acaba por invadir a sala de sua casa, mas não alcança os dormitórios. Quando ultrapassa essa marca, Zoraia sabe que, infelizmente, sua casa ficará completamente submersa. Desta vez, o estopim foi a enchente de maio. "A gente viveu um pânico muito grande na época. Em um ano vieram duas cheias acima de 15 metros, que me afetaram diretamente", conta. A outra enchente a que Zoraia se refere é a de novembro de 2023, quando o Rio Caí ultrapassou sua cota de inundação e atingiu, de acordo com o SGB, uma altura de 16,08 metros.

Naquela oportunidade, para salvar seus móveis da sala e da garagem, ela e seu marido, João transferiram tudo para a parte superior da casa, onde a água nunca havia chegado. Além disso, conseguiram dois caminhões para transportar tanto seus pertences, quanto os de sua mãe, Massimilia, uma senhora de 89 anos que mora ao seu lado, um de seus três filhos, Luiz, e Zaira, uma de suas quatro irmãs, que mora em frente à sua casa. Com a água chegando até o peito, ela foi socorrida no fim da noite. Seu marido não teve a mesma chance. Permaneceu na casa com seu cachorro e seus dois gatos, e só foi salvo na tarde do dia seguinte, já com hipotermia.

A corretora conta que, depois da cheia em novembro, reformou a casa e comprou móveis novos, na esperança de retomar sua vida. Seis meses depois, porém, a água voltou com mais intensidade e, sem compaixão, destruiu todo o seu esforço e investimento. "O que nós compramos nós perdemos de novo. Eu não consegui ir na calçada olhar a água vindo, eu sempre faço isso, a gente vai medindo. Sempre dava tempo de, uma quadra antes, ter mais umas duas horas para a água chegar. Dessa vez não cheguei a olhar. Eu só estava tentando atirar coisas para cima do telhado para salvar", relembra, ao contar o desespero do avanço das águas.

Em maio, Zoraia saiu antes da água chegar, no feriado do Dia do Trabalhador, e buscou abrigo na casa de sua irmã Alessandra, que mora no loteamento Campo dos Lírios, uma parte alta e afastada da cidade. Além dela, foram atingidos novamente seu marido, sua mãe, seu filho e sua irmã.

Para fugir das cheias, Luiz refugiou-se na casa do pai, que também mora em uma área alta da cidade, onde não alagou. Zaira mudou-se provisoriamente para Garopaba, em Santa Catarina. Já Massimilia mudou-se para Fortaleza, no Ceará, onde moram suas outras filhas, Zaide e Zoraide e, posteriormente, retornou à cidade.