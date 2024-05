São Sebastião do Caí começa a somar prejuízos por conta das cheias

A prefeitura de São Sebastião do Caí divulgou, nesta terça-feira (28), as primeiras estimativas de perdas que a cidade sofreu com a enxurrada do mês de maio. A principal perda deve ficar no setor do comércio e indústria, cuja soma chega, por enquanto, a R$ 120 milhões. O mesmo segmento já havia contabilizado R$ 43 milhões em prejuízos na cheia de novembro de 2023, segundo o Sebrae.

Na agricultura, a Emater estima R$ 42,6 milhões. Duas escolas estaduais e cinco municipais foram atingidas, algumas de forma parcial e outras, definitiva, exigindo a reconstrução. Além disso, seis prédios de saúde foram impactados - UBS Navegantes, ESF Centro, Caps, Farmácia Básica, a antiga sede da Secretaria de Saúde e o Posto do Lajeadinho.

Outros prédios públicos afetados. A Biblioteca Municipal, a sede da Secretaria de Obras, a sede da Secretaria da Agricultura , Conselho Tutelar, Emater e a sede da Secretaria da Assistência Social foram prejudicadas com as chuvas. Não há, ainda, um levantamento sobre quantas casas foram impactadas. O nível do Rio Caí atingiu a marca de 15,35 metros nessa enchente - a cota de inundação é de 10,50 metros.