São Sebastião do Caí tem mutirão de limpeza em ruas e prédios

Depois do nível do Rio Caí ter atingido a máxima de 15,35 metros ao longo da enchente, a cidade de São Sebastião do Caí, que teve a maior enchente em 149 anos, vê o cenário melhorar e começa a preparar o segundo momento - o da limpeza e organização da cidade. Para se ter ideia, nesta segunda-feira (20) o nível estava em 6,46m, mas de quatro metros abaixo da cota de inundação, o que já possibilita o retorno das pessoas às casas para averiguar os danos.

Para o processo, a prefeitura recebeu uma uma carreta tanque, com capacidade de oito mil e quinhentos litros, para auxiliar na limpeza das ruas do município. A doação foi feita pela Cooperativa Sicredi Serrana e Icatu Seguros. A cooperativa também trouxe vários voluntários e uma grande quantidade de lavadoras de alta pressão para auxiliar na limpeza de casas, comércios e ruas da cidade. A John Deere também emprestou um trator, a fim de auxiliar na remoção do entulho.

Equipes da secretaria de Obras e voluntários vêm realizando um mutirão de limpeza, retirando os entulhos acumulados pelas enchentes. São cerca de 60 pessoas. A cidade teve cerca de 1 mil pessoas atingidas diretamente pelas águas. A prefeitura ainda não divulgou a extensão dos prejuízos, no entanto, é a segunda vez apenas este ano que São Sebastião do Caí sofre com a enchente - a outra foi em janeiro.