Coleta de lixo com contêineres é ampliada em bairros de Canoas

A prefeitura de Canoas está ampliando o serviço de coleta de resíduos orgânicos domiciliares por meio de contêineres, para o bairro Marechal Rondon. O serviço passará a ser realizado em 37 ruas do bairro e os contêineres já estão sendo colocados nas vias. Além do bairro Marechal Rondon, 15 ruas do Centro, que eram atendidas pelo mesmo sistema apenas em alguns trechos, terão o serviço ampliado, aumentando a área de cobertura.

O secretário municipal de Serviços e Zeladoria Urbana, Sérgio Giugno, afirma que a ampliação da área da cidade coberta pelo serviço de coleta com contêineres não vai gerar custos extras para a população e será viabilizada com a estrutura já disponível. "Nas ruas que já eram atendidas pela coleta mecanizada, eles eram instalados em pares, um contêiner para rejeito orgânico e outro para rejeito reciclável. A partir dessa ampliação, o serviço atenderá somente à coleta de resíduos orgânicos; isso se dará pela retirada do contêiner anteriormente usado para os recicláveis, que passarão a receber apenas os resíduos orgânicos, mas instalados na nova área do contrato", explica.

Os contêineres estão sendo posicionados a uma distância aproximada de 50 metros entre si. A ideia é que os moradores próximos tenham que caminhar no máximo cerca de 25 metros para depositar seu lixo. Nas ruas que passarão a receber o serviço a população já está sendo avisada pela Prefeitura.

O secretário Giugno reforça que nas ruas onde os contêineres já foram colocados já é possível depositar o lixo orgânico diretamente neles. Nas outras os moradores devem continuar seguindo o procedimento normal.