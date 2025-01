Erechim aprova lei para fornecer apoio aos recicladores

Uma lei, assinada em Erechim, vai beneficiar oito associações de reciclagem da cidade. Com cerca de 100 recicladores vinculados, elas terão a garantia mensal do repasse de R$ 700,00 por pessoa, mais R$ 182,00 como vale alimentação, que será custeado pelas secretarias de Meio Ambiente e Assistência Social.

O texto estabelece diretrizes gerais para o aproveitamento socioambiental dos resíduos e autoriza a prefeitura a apoiar financeiramente os recicladores vinculados às Associações de Reciclagem do Município de Erechim Para o prefeito, Paulo Polis essa lei representa dignidade para os recicladores. "Estamos tratando de pessoas e do reconhecimento e da dignidade que elas merecem. A questão dos resíduos sólidos é uma demanda de toda a sociedade que deve fazer a sua parte, separando o lixo corretamente. Além disso, essa garantia financeira mensal representa um reconhecimento do Poder Público pela contrapartida as associações que realizam um trabalho imprescindível para o meio ambiente e para toda a cidade, reciclando os materiais e gerando renda", explica Paulo Polis.

Os representantes das associações de reciclagem agradeceram o incentivo e afirmaram que esse apoio financeiro faz com que os recicladores possam continuar realizando seu trabalho com mais garantia e dignidade. Segundo eles, trata-se de um resultado de um trabalho e de uma construção coletiva com a prefeitura e com a Câmara de Vereadores. Na ocasião da assinatura da lei, os cooperados fizeram um fazer um apelo à população que separe corretamente o lixo entre seco e orgânico pensando que, com isso, elas vão gerar renda para muitas famílias