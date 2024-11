Empresa de reciclagem de Guaíba vai triplicar a capacidade em 2025

A agência de fomento Badesul forneceu financiamento de R$ 8 milhões para indústria reciclagem de garrafas PET Masterflake, localizada em Guaíba, na Região Metropolitana. A empresa quer aumentar em três vezes a sua capacidade de reciclagem em 2025.

O financiamento foi concedido com recursos do BNDES Finame, linha de crédito do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social que financia a aquisição e produção de máquinas, equipamentos, sistemas industriais, componentes e bens de informática e automação, será utilizado na aquisição de oito equipamentos e na implantação de uma estação de tratamento de efluentes. Essa estação permitirá o reaproveitamento das águas de lavagem das garrafas, tornando a operação mais sustentável e eficiente.

Um dos materiais reaproveitados são pequenos flocos de PET obtidos após o processo de moagem deste tipo de plástico. Estes, por sua vez, são reutilizados no processo de transformação. Para o sócio da Masterflake, Éverton Pertussatti, o investimento trará um salto de competitividade ao negócio. "A capacidade produtiva de floco de PET reciclado passará das atuais 400 toneladas por mês para 1,2 mil toneladas por mês. Isso permitirá aumentar significativamente a reutilização das garrafas, garantindo que elas sejam transformadas em novas garrafas e embalagens recicladas", explicou Pertussatti.

Atualmente, 10% dos novos equipamentos já estão em operação, com previsão de que todos estejam funcionando até o final do primeiro semestre de 2025. A estação de tratamento de efluentes, em fase final de ampliação, deverá ser concluída no primeiro trimestre do próximo ano.