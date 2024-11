Taquara recebe ecopontos para descarte de resíduos

Para atender à demanda da população para o descarte correto de materiais, a prefeitura de Taquara definiu dois locais do municípios como Ecopontos, que receberão itens como vidros e eletroeletrônicos.

A reciclagem do vidro diminui a necessidade de extração de matérias-primas, como areia e calcário, e, uma vez reciclado, consome menos energia do que a produção a partir de matéria-prima virgem. Os vidros podem ser levados ao Engenho da Certaja, no Km 10, da Rodovia Aleixo Rocha da Silva. Não podem ser descartadas tampas e rolhas; conteúdos líquidos, frascos de laboratórios, espelhos e lâmpadas.

O mesmo ocorre com os eletroeletrônicos, pois contêm metais preciosos e outros materiais que podem ser recuperados e reutilizados. A destinação adequada evita que substâncias tóxicas, como mercúrio e chumbo, contaminem o solo e a água. Estes podem ser deixados na sede da Secretaria Municipal de Obras, na Rua Pontes Filho, nº 06, bairro Santo Antônio, de segunda a sexta-feira, das 8h às 12h e das 13h30min às 16h30min, e das 8h às 12h aos sábados.

A definição dos pontos é uma ação conjunta do Departamento de Meio Ambiente e do Conselho Municipal de Defesa do Meio Ambiente (Comdema), em parceria com a Certaja Desenvolvimento e a Secretaria Municipal de Obras.

"A destinação correta desses materiais não apenas protege o meio ambiente, mas também promove um uso mais sustentável dos recursos e benefícios sociais", destaca a coordenadora do departamento de Meio Ambiente, Marília Souza.

Em breve também serão divulgados EcoPontos para recebimento de óleo de cozinha usado, lâmpadas e pilhas.

Entre produtos eletroeletrônicos, podem ser descartados no Ecoponto aparelhos de som, HD, aparelho de ar-condicionado de janela, split, impressoras e scanners, aquecedores, lavadora de roupa, secadora e centrífuga, baterias, máquina de escrever, bebedouros, máquina de lavar louça, cabos e fios, microondas, caixas de som de microcomputadores, modem, cafeteira, liquidificador e batedeira, monitores, calculadoras, monitores CRT e de LED, carregadores em geral, mouse, celulares e telefones em geral, notebook, centrais telefônicos, pen drive, chuveiros, placas em geral, DVD e vídeos cassete, plásticos, abs/pp/ps, estabilizadores e nobreak, receptores, fax, roteadores, ferro elétrico, servidores, fontes de computador, térmicas, forno elétrico, teclados, freezer, TV de tubo, LED e LCD, geladeira, torneiras, unidade CD/DVD e disquetes.