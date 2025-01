Novo Hamburgo tem mais de 570 placas de rua substituídas

Quem transita pelas ruas e avenidas de Novo Hamburgo já se depara com uma novidade bastante visível: as novas placas de identificação instaladas nas esquinas. Conforme o contrato de concessão, a previsão era de instalação de 30 conjuntos mensais. No entanto, até o final de 2024, mais de 570 já estão instalados, duplicando a meta mensal estipulada.

A agilidade na entrega é resultado dos esforços do Imobi All Space, parceria entre as empresas Imobi e Kallas Mídia. Em oito meses de operação, há importantes avanços em transformar o visual e a organização das vias através da renovação dos mobiliários urbanos. Além de instalar as placas, o consórcio é responsável por remover e substituir, em casos que comprometam a estrutura do poste, e realizar a manutenção preventiva e corretiva dos conjuntos de placas de identificação.

Com a missão de realizar a instalação e manutenção das placas, a Imobi também recicla os materiais danificados para serem usados em outras utilidades urbanas. Nada vai para o aterro sanitário, 100% das placas e postes retirados das vias urbanas são reaproveitados. "Acreditamos que podemos construir uma cidade melhor, portanto precisamos ter ações hoje para garantir o amanhã. Ao retirar um material degradado das ruas, revitalizamos e damos outra vida a ele. Um poste pode se tornar um corrimão, por exemplo, e ser utilizado em prédios e escolas públicas", afirma Daniel Costa, sócio-fundador da empresa.