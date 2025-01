Encruzilhada do Sul intensifica combate à dengue

A prefeitura de Encruzilhada do Sul está intensificando as ações de prevenção à dengue. Até o momento, o município do Vale do Rio Pardo registrou dois casos suspeitos. Com o intuito de frear o avanço, equipes de saúde e de endemias estão trabalhando em frentes de combate e de conscientização.

Para esse ano, o município adotou a estratégia de aplicação do inseticida BRI (Borrifação Residual Intradomiciliar). "Essa é uma técnica em que aplicamos o produto em uma das paredes da residência e o BRI consegue eliminar qualquer parasita, de mosquito, incluindo o Aedes aegypti (transmissor da dengue), até baratas, aranhas e moscas", explica o coordenador das Equipes de Combate a Endemias, Paulo Alexandre Lemes de Oliveira. O BRI tem duração média de seis meses e, para fazer a aplicação, os agentes passaram por treinamento.

Outra medida que vem sendo adotada pelo município é a pulverização (fumacê). Diferentemente dos anos anteriores, em que o fumacê era aplicado somente após a confirmação de casos de dengue, agora ele é realizado preventivamente em situações de suspeita da doença. Sempre que alguém procurar o posto de saúde e for diagnosticado suspeito, a casa do paciente e os quarteirões vizinhos receberão a aplicação. Além disso, equipes da Secretaria de Saúde e Meio Ambiente estão visitando os moradores para conscientizar sobre medidas de prevenção e informar sobre a aplicação do BRI.