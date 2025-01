Rodoviária de Pelotas espera aumento de 30% no movimento

A direção da Empresa do Terminal Rodoviário de Pelotas (Eterpel) projeta um aumento significativo no fluxo de passageiros durante a 13ª edição do Festival Internacional Sesc de Música, que acontece de 20 a 31 de janeiro de 2025. De acordo com o diretor-presidente da Eterpel, Afrânio Ávila, o crescimento no movimento do terminal está estimado em até 30%.

Em dezembro, a rodoviária registrou uma média de aproximadamente 4 mil passageiros por dia. O aumento previsto não apenas representa um impacto positivo para a arrecadação da Eterpel, como também reforça o papel estratégico do terminal no atendimento às demandas turísticas e culturais de Pelotas.

O festival, reconhecido como um dos maiores eventos de música de concerto da América Latina , reúne estudantes e profissionais de diversas regiões do Brasil e do mundo. Segundo a administração da Eterpel, os serviços do terminal seguem funcionando normalmente, com a garantia de que eventuais mudanças na operação serão comunicadas com antecedência.

o Festival irá reunir dezenas de apresentações artísticas Em sua 13ª edição,, em diversos espaços culturais, como teatros, praças, igrejas, o Mercado Público e a Praia do Laranjal