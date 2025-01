Guaíba promove conferência de economia solidária

A prefeitura de Guaíba, por meio da Agência Municipal de Desenvolvimento Econômico e Social, das artesãs de Guaíba e da Central de Cooperativas e Empreendimentos Solidários do Rio Grande do Sul (Unisol RS) vai promover a primeira Conferência de Economia Solidária do município. O evento acontecerá no dia 6 de fevereiro, das 8h às 17h, no espaço da Igreja Moriah, e será um marco no fortalecimento das práticas de economia solidária na região.

Com o tema "Economia Solidária como Caminho para o Desenvolvimento Sustentável", a conferência reunirá artesãs, empreendedores, gestores públicos, lideranças comunitárias e especialistas para debater estratégias de inclusão social, geração de renda e fortalecimento da cooperação em Guaíba. A programação inclui palestras inspiradoras, painéis temáticos, oficinas práticas e a exposição de produtos locais, com destaque para o trabalho das artesãs que vêm transformando a economia criativa da cidade.

O evento tem como objetivo promover o diálogo sobre a economia solidária como motor do desenvolvimento local sustentável, fortalecer a atuação das artesãs e de outros pequenos empreendedores em Guaíba e construir propostas conjuntas para ampliar as políticas públicas voltadas à economia solidária. Para mais informações, a prefeitura indica fazer contato com a Agência Municipal de Desenvolvimento Econômico e Social.