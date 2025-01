Canoas promove primeiro feirão de empregos de 2025

A primeira edição da Feira de Oportunidades de Canoas tem a confirmação de 12 empresas participantes, que somam mais de 700 vagas. A iniciativa ocorre nesta quarta-feira (15), das 9h às 12h, na sede da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e Inovação, que fica na rua Dr. Barcelos, 969, Centro.A rede Fort Atacadista oferece a maior diversidade de vagas nesta edição. São funções como operador de caixa, auxiliar de perecíveis, auxiliar administrativo, auxiliar de cozinha, auxiliar de carga e descarga, repositor de abastecimento noturno, operador de empilhadeira, líder de produção, líder de atendimento, atendente de restaurante, auxiliar de prevenção, atendente de restaurante, conferente, repositor, cozinheira e açougueiro. Todas elas exigem somente ensino fundamental. Já uma outra participante, a Jarzynski Elétrica, disponibiliza vagas mais específicas, como ajudante de eletricista para oficina eletromecânica, auxiliar em oficina eletromecânica e soldador montador oficina eletromecânica. As empresas oferecem salário fixo e benefícios.Para se candidatar às vagas abertas no município, o interessado deve apresentar um documento de identificação com foto. É recomendado levar mais de um currículo impresso para o evento. Caso a pessoa não tenha o documento com experiência profissional, será possível preencher uma ficha no local. Os atendimentos ocorrerão por ordem de chegada.