Palmeira das Missões e UFSM pleiteiam curso de medicina na cidade

O prefeito de Palmeira das Missões, Evandro Massing liderou uma reunião com o reitor da Universidade Federal de Santa Maria (UFSM), Luciano Schuch, para tratar da implantação do curso de medicina e outros cursos na área da saúde no campus da cidade. O projeto retornou para Palmeira das Missões após avaliação e irá para ajustes finais.

"A implantação do curso de medicina é uma prioridade para nossa gestão, porque representa um sonho para Palmeira das Missões e toda a região. Vamos continuar trabalhando de forma integrada com a UFSM e demais lideranças para superar os desafios e garantir que esse projeto se torne uma realidade", declarou o destacou Evandro Massing.

O diretor do campus da UFSM em Palmeira das Missões, Adriano Lago, destacou a relevância da reunião e os próximos passos do projeto. "Essa foi uma reunião solicitada pelo prefeito para tratar com o reitor sobre os próximos passos. No ano passado, houve a tramitação de um pré-projeto dentro da universidade. O reitor esteve presente em eventos em Palmeira das Missões, e naquele momento foi dito que a universidade faria os trâmites internos do projeto", explicou.

Lago acrescentou que o projeto agora retorna ao campus após análise do Centro de Ciências da Saúde em Santa Maria. Depois, será tramitado internamente no campus e, paralelamente, tratado politicamente com diferentes forças do município e da região. Ele também destacou que será organizado o time interno da universidade e as forças necessárias da sociedade para realizar os ajustes necessários e, em seguida, encaminhar o projeto definitivo ao Ministério da Educação para sua implantação.