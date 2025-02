Univates divulga resultado de processo seletivo

A Universidade do Vale do Taquari (Univates) divulgou nesta quarta-feira (5), o resultado do processo seletivo para a Bolsa Impulsiona, programa que oferece 125 bolsas de estudo para cursos de graduação presenciais no primeiro semestre de 2025. Os candidatos podem conferir o resultado acessando o site da Univates (www.univates.br/media).

O programa destina-se a estudantes que concluíram o Ensino Médio em escola pública ou com bolsa integral em escola privada. Entre os requisitos para concorrer estavam a participação no Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) a partir de 2009 ou a realização da prova de redação do vestibular on-line da Univates, com nota mínima estabelecida. Além disso, os candidatos precisavam comprovar renda familiar bruta mensal per capita até R$ 2.263,50 e apresentar documentação comprobatória no momento da inscrição.

A Bolsa Impulsiona concede descontos escalonados nas mensalidades dos cursos presenciais (exceto Medicina e licenciaturas) durante os primeiros quatro semestres. Para cursos superiores de tecnologia, os descontos são aplicados no primeiro ano. Os bolsistas também contam com o suporte da Rede de Carreiras para ingresso no mercado de trabalho.

A matrícula dos classificados para as bolsas de estudo do Programa Impulsiona poderá ser realizada de forma online ou presencial.