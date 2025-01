Hospital de Gravataí recebe R$ 9 milhões para fase 2 de obras

O Hospital Dom João Becker, de Gravataí, recebeu a confirmação de repasse de recursos para a obra da Fase 2 da Emergência SUS. O anúncio ocorreu em reunião na Secretaria Estadual da Saúde nesta quarta-feira (8), com a presença de lideranças do governo e da Santa Casa

A segunda fase da obra terá uma área de 936m², com previsão de entrega de até um ano, a contar do início da obra. "Essa construção é prioridade para nós e contamos com a Santa Casa para que ela seja entregue o mais breve possível", destacou a secretária estadual da Saúde, Arita Bergmann. Segundo o projeto, o investimento deve ficar próximo R$ 9 milhões. Nos próximos dias, Arita terá uma agenda com o governador Eduardo Leite para consolidar a destinação do recurso.

No final, interligando a Fase 1, já em funcionamento, e a Fase 2, a emergência ficará com 1.416m². Ao todo, serão 36 leitos, com área de acesso para ambulância, triagem, sala de exames, consultórios, farmácia satélite, ala pediátrica e salas de medicação.

Durante a reunião, Arita agradeceu o apoio prestado pelo Dom João Becker no atendimento de pacientes de Alvorada, Viamão e Cachoeirinha, ocorrido recentemente. "Tomamos a decisão de fazer uma mudança de gestão nesses municípios e, mais uma vez, o Dom João Becker e a prefeitura se mostraram parceiros, acolhendo esses pacientes e nos ajudando a resolver as questões", destacou a secretária. Somente nos últimos doze meses, foram mais de 60 mil atendimentos de urgência no hospital, o que reforça a responsabilidade da instituição não só com a saúde do município como também de toda a Região Metropolitana de Porto Alegre.