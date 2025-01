Em Torres, acesso à praia é dificultado por danos em passarelas

Com o início da temporada de verão nas praias do Rio Grande do Sul, os veranistas começam a se deparar com algumas dificuldades no Litoral Norte gaúcho. Em Torres, um dos desafios para quem planeja relaxar na Praia Grande - a principal e maior da cidade - é utilizar as passarelas a partir do calçadão na avenida Beira-Mar para chegar à faixa de areia, ou até mesmo retornar para a via a partir desses acessos.

A reportagem registrou problemas em, pelo menos, três dessas passarelas. Fundamentais para conectar a avenida até a beira da praia da cidade, que faz divida com Santa Catarina, os equipamentos desafiam as pessoas que desejam ingressar na faixa de areia. Em vários pontos, há tábuas soltas ou quebradas, que forçam os veranistas a andarem como se estivessem em zigue-zague para driblar os buracos e tábuas soltas. Em outra, uma parte do guarda-corpo, inclusive, está caído na areia, deixando um vão entre o acesso e as dunas. São seis os acessos ao longo da avenida até a praia.

A situação causa desconforto em quem vai passar o fim de ano e início de 2025 na praia gaúcha. Idosos e crianças precisavam trafegar com bastante cuidado, sob risco de tropeçar e cair. Além disso, por muitas vezes é preciso que o trânsito de banhistas seja feito um por vez, por conta das avarias na estrutura.

Em diversos pontos, tábuas estão quebradas ou soltas JOÃO DIENSTMANN/ESPECIAL/CIDADES

A prefeitura de Torres foi questionada sobre a situação das passarelas de acesso à Praia Grande. Através da assessoria de imprensa, o Executivo afirmou que uma empresa foi contratada para realizar os reparos nas passagens, além de reformas nas guaritas dos guarda-vidas. Os serviços já começaram, mas não há previsão de quando as melhorias serão concluídas.

Ainda segundo o município do Litoral Norte, o motivo para as passarelas estarem com avarias seria o tempo de uso. Algumas estruturas foram instaladas há cerca de três anos, e receberam manutenções pontuais. Agora, devido à extensão dos danos e necessidade de melhorias mais amplas, uma licitação foi feita para contratação de serviços especializados em zeladoria.