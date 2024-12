Cercamento em praias no RS surpreende veranistas; entenda o motivo

Veranistas que chegam ao Litoral Norte do Rio Grande do Sul têm se surpreendido com áreas da praia cercadas.A intervenção não tem nada a ver com privatização do espaço, como muito se discutiu ao longo do ano. Em 2024, a Proposta de Emenda à Constituiçãovirou assunto em diversas rodas de conversas pelo Brasil.O biólogo e diretor de Meio Ambiente da prefeitura de Xangri-Lá, Matheus Magnus Francisco, explica que trata-se de uma. Os montes, inclusive, estão visivelmente mais baixos do que na temporada passada.Apesar do cercamento, crianças continuam podendo acessar os locais. Em Rainha do Mar, aliás, foi improvisado um escorregador com um pedaço de madeira e de plástico numa das dunas.

Crianças continuam podendo acessar o espaço Mauro Belo Schneider/Especial/JC

“As cercas de contenção (sandfences) são, como também para proteger escarpas marinhas dos ventos e ordenamento do espaço de uso humano”, explica Luiz Tabajara, oceanógrafo e técnico da Seagrass, responsável pela empresa contratada pela prefeitura para planejamento e execução do Plano de Manejo de dunas do Município de Xangri-Lá.No caso de Xangri-lá, as sandfences estão em regiões com fugas de areia (blowouts ou bacias de erosão eólica). “São empregadas no período de primavera quando os ventos e os suprimentos de areia da praia aumentam com a finalidade de aumentar a rugosidade superficial do terreno onde atuam, em fase da falta de vegetação, que são”, completa o oceanógrafo.O profissional alerta ainda que as pessoas têm que entender que o perfil da praia e das dunas estão mudando devido à subida do mar e aumento da erosão marinha. As dunas são formadas pela interação do vento-areia com a vegetação.