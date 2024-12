Contratação de telemedicina terá nova etapa em Caxias do Sul

A implantação da telemedicina pelo SUS em Caxias do Sul terá mais uma etapa em 2025. Após análise de documentos apresentados, foi definida a data para a prova de conceito com a empresa melhor classificada no processo licitatório. Trata-se de uma demonstração simulada para atestar que a licitante atende às exigências estabelecidas no termo de referência em relação às características técnicas, funcionalidades desejadas e desempenho. Essa etapa ocorre no dia 10 do próximo mês.

O certame busca uma empresa com qualificação para realizar atendimentos por videochamada em clínica médica e nas especialidades de Cardiologia, Reumatologia, Endocrinologia, Psiquiatria, Psicoterapia e Neurologia, que foram definidas conforme a demanda da Secretaria Municipal da Saúde (SMS) e também segundo a viabilidade de atendimento por videochamada. Ao todo, 16 empresas participam da licitação atual. Caso a empresa melhor classificada (NXT Telessaúde LTDA) não seja aprovada na prova de conceito, a segunda será chamada para essa etapa e assim sucessivamente.

A telemedicina é mais uma alternativa em Caxias do Sul para diminuir a demanda reprimida por atendimentos em especialidades, bem como viabilizar atendimentos clínicos de Atenção Primária nos casos em que o atendimento remoto for possível, como renovações de receitas, destaca a secretária da Saúde, Daniele Meneguzzi. "As equipes técnicas estão trabalhando para que se ofereça um serviço de qualidade e na maior brevidade possível", completa secretária Daniele.

De acordo com o edital publicado pelo município da Serra gaúcha, a contratação terá vigência de 12 meses, contados da data de publicação do contrato no Portal Nacional de Contratações Públicas (PNCP), prorrogável por até cinco anos, se a prefeitura assim quiser.