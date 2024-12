Antigo salão de bailes de Novo Hamburgo será reformado para se tornar sede da Orquestra Sinfônica da cidade

A música voltará a habitar o imóvel do antigo Salão Schmitt Streb, em Novo Hamburgo. Usado como salão de baile, logo após sua construção, o espaço vai abrigar a Casa da Orquestra. O prédio, que já foi sede do Centro de Especialidades foi cedido pela prefeitura ao Instituto Arlindo Ruggeri (IAR), em 2022. À época, uma entrega simbólica de chaves foi realizada.

Para abrigar a sede da Orquestra de Sopros de Novo Hamburgo e do Núcleo de Orquestras Jovens de Novo Hamburgo, o espaço será restaurado. De acordo com Ralfe Cardoso, secretário de Cultura, esse processo não é simples. "É preciso um levantamento técnico capaz de julgar o local, porque o prédio está dentro de uma área tombada pelo Instituto Nacional de Patrimônio Histórico Nacional (Iphan). É algo extremamente criterioso e que precisa ser feito com quem efetivamente sabe fazer", salienta.

O projeto prevê a realização da primeira etapa da obra, que envolve um estudo técnico. A partir do repasse, será possível iniciar o projeto arquitetônico, estrutural, elétrico, luminotécnico, paisagístico, de acessibilidade, acústico, entre outros. A Orquestra Sinfônica de Novo Hamburgo é tombada como patrimônio imaterial e cultural e dos grupos orquestrais mais antigos do Rio Grande do Sul, com 72 anos de atividades ininterruptas.