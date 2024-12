Estradas do litoral gaúcho recebem melhorias para o verão

O governo do Estado trabalha intensamente e investe R$ 169 milhões em conservação, manutenção e duplicação de rodovias nos Litorais Norte e Sul. O trabalho das equipes do Departamento Autônomo de Estradas de Rodagem (Daer) e da Empresa Gaúcha de Rodovias (EGR) tem o objetivo de trazer mais segurança com o aumento de fluxo nas rodovias que levam às praias gaúchas.

No Litoral Norte e no Litoral Sul, o investimento é de R$ 153,6 milhões para as rodovias que levam às praias. Um dos destaques é a restauração de uma importante via, a RSC-101, entre Palmares do Sul e Tavares, com investimento de R$ 95 milhões. As equipes trabalham, ainda, na melhoria das rodovias ERS-389, a Estrada do Mar, e na ERS-786, em Balneário Pinhal, que tradicionalmente registram grande fluxo de veículos. A recuperação da Rota do Sol também recebeu recursos.

Outros investimentos foram direcionados, principalmente, para a recuperação da Rota do Sol, na ERS-486, que sofreu com os deslizamentos de encostas no período das enchentes que atingiram o Rio Grande do Sul. As equipes realizaram, ainda, na ERS-030, serviços de recuperação da capa asfáltica, entre Osório e Santo Antônio da Patrulha.

No Litoral Sul, o investimento é em uma importante rodovia, que liga Rio Grande a Cassino. A duplicação da ERS-734, em uma extensão de 6,5 quilômetros, tem investimento de R$ 37,6 milhões. Ainda no Litoral Sul, o governo do Estado realiza manutenção na ERS-265, em São Lourenço do Sul, na VRS-833, em Hermenegildo, e na ERS-699, em Barra do Chuí.

Durante o ano de 2024, foram investidos R$ 3 milhões em melhorias na ERS-040, que fazem parte de um conjunto de R$ 15,5 milhões na rodovia, uma das principais vias que liga a Região Metropolitana da capital ao Litoral Norte. A Empresa Gaúcha de Rodovias (EGR) executou uma série de melhorias em rodovias estratégicas visando à circulação de veículos durante o período de veraneio.

Os trabalhos incluíram o aprimoramento dos acostamentos e estão adequando o tráfego de veículos entre o km 91 e o km 94, em Balneário Pinhal, para orientar, disciplinar e atender às necessidades de segurança viária do trecho, em especial no km 94. A EGR também incluiu o reforço de uma segunda ambulância com equipe médica na ERS-040.

A EGR promoveu, ainda, a revitalização das placas de sinalização e a pintura das faixas elevadas para travessia de pedestres, bem como reforçou a sinalização em todo o trecho administrado - do km 11, em Viamão, até o km 94, em Balneário Pinhal. Além da ERS-040, foram executados serviços como reforço na sinalização, conservação e desentupimento de valas, roçadas e limpeza de margens, entre outras melhorias na ERS-784, ERS-239 e ERS-115.