Hospital de Bento Gonçalves reformará a UTI pediátrica

O Hospital Tacchini, de Bento Gonçalves foi contemplado com um repasse de R$ 2,3 milhões do governo do Estado do Rio Grande do Sul para a reforma e ampliação da Unidade de Tratamento Intensivo (UTI) pediátrica. O convênio foi oficializado por meio do Programa Avançar Mais. Para complementar o investimento, o hospital aportará R$ 330,7 mil, totalizando R$ 2.6 milhões previstos para a execução do projeto.

A nova UTI pediátrica contará com 10 quartos privativos, incluindo dois quartos de isolamento com sala antecâmara e sistema de fluxo de ar condicionado individualizado e controlado por pressão negativa. A área total, que hoje é de R$ 170 m², será ampliada para 412,50 m², além de ser equipada com tecnologia de ponta e uma equipe multiprofissional altamente qualificada.

O presidente do Conselho de Administração do Tacchini Saúde, Antônio Massignan, destacou a importância do repasse: "A verba veio em muito boa hora. Ela vai ser utilizada para ajudar as crianças de toda região. Somos um hospital referência para 22 municípios da serra gaúcha. Na UTI Pediátrica, recebemos pacientes de 5 municípios. Estamos fazendo um trabalho muito bom, graças também ao apoio do governo municipal e do estado. Todo nosso esforço vai trazer benefícios reais para nossa comunidade."

A secretária estadual de Saúde, Arita Bergmann, elogiou a atuação do hospital. De acordo com ela, o Tacchini é o hospital com menor taxa de cesariana do Estado. "Precisamos agradecer as equipes técnicas do Estado e do Tacchini. Todos estão de parabéns e quem ganha é a comunidade regional, com a qualidade do Hospital Tacchini".

O início das obras depende da publicação do contrato e do repasse do recurso. A expectativa é de que os trabalhos se iniciem nas próximas semanas.