Hospital de Veranópolis ganha novo quarto na maternidade

Ocorreu, na semana passada, a inauguração do novo quarto de maternidade do Hospital Comunitário São Peregrino Lazziozi (HCSPL), de Veranópolis. O espaço agora conta com quatro leitos em ambiente climatizado, camas e berços novos, televisão e iluminação especial, estrutura hospitalar inclusive para atendimento do Sistema Único de Saúde (SUS).

O diretor geral do hospital, Rogério Franklin da Silva, destacou a importância do investimento. "São instalações novas, bonitas e funcionais, que atendem à necessidade do usuário e da equipe de profissionais em saúde. Quem ganha com isso é a nossa população e a comunidade regional atendida pelo hospital", disse, agradecendo pelo apoio de empresas parceiras, com o Sicoob São Miguel

Falando em nome dos funcionários da casa de saúde, a enfermeira gerente assistencial Adriana Rossatto endossou os benefícios da área revitalizada. "Entregamos um ambiente diferenciado para um momento especial que é o nascimento de um bebê, humanizando esse procedimento em que a mãe espera pelo conforto, carinho e acolhida, com atendimento e ambiente adequados. A equipe de trabalho também fica muito feliz em poder proporcionar isso às famílias", salientou.

Atualmente, a casa de saúde é referência SUS em obstetrícia para os municípios de Veranópolis, Vila Flores, Cotiporã, Fagundes Varela, Nova Bassano e Paraí, serviço que também é ofertado a outras cidades. Em média, acontecem 35 nascimentos por mês no hospital.