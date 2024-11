Natal Borbulhante de Garibaldi inicia em 24 de novembro

A cidade de Garibaldi se prepara para viver o clima mágico do Natal. A abertura oficial do Natal Borbulhante 2024, ocorre no dia 24 de novembro, contando com o acendimento das luzes natalinas, seguido da apresentação "Canarinho no Mundo Mágico".

A programação segue até 6 de janeiro, trazendo atividades todas as quintas, sextas, sábados e domingos com artistas locais. Aos sábados, o público poderá desfrutar de grandes shows. Com o tema "Construa Memórias", a cidade promoverá ao longo dos próximos meses diversas atrações alusivas à data, além de enfeitar as charmosas ruas do Centro Histórico Municipal.

O ponto alto da programação será a tradicional chegada do Papai Noel, acompanhada pela Marcha Natalina e pelo Cortejo Encantado, no dia 30 de novembro. Outro momento aguardado pela comunidade é o Desfile Cênico Inclusivo de Natal, organizado pela Apae de Garibaldi, marcado para o dia 1º de dezembro.

Para o prefeito de Garibaldi, Sérgio Chesini, o evento convida os garibaldenses e turistas a vivenciarem momentos únicos no município. "Pensamos com carinho em cada detalhe para proporcionar à comunidade e aos visitantes um evento lindo, acolhedor e inesquecível. Contamos com uma programação diversificada que, com certeza, trará muita emoção para nossa cidade", destacou.