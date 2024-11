Em Santa Rosa, Fenasoja exalta o centenário do grão no Brasil

A Feira Nacional da Soja, a Fenasoja, abre os portões do Parque de Exposições Alfredo Leandro Carlson, em Santa Rosa a partir do dia 29 novembro. O evento, que ocorrerá até o dia 8 de dezembro contará com mais de 600 expositores, destes 100 somente do agronegócio, que estarão espalhados pelos 2 mil metros quadros de estrutura. A expectativa é de ultrapassar os números da última edição, em 2022, que contou com 350 mil visitantes e R$ 1,2 bilhão em negócios, de acordo com o presidente da festa, Dário Jr. Germano.

Entre as atrações para a 24ª edição, está a arena de inovação em parceria com o Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae) que contará com 37 expositores. No espaço serão mais de 80 palestrantes para abordar a temáticas da inovação, oportunidades para novos negócios, entre outros tópicos. "Neste espaço haverá uma rodada internacional de negócios, com mais de 100 empresas cadastradas. Nós teremos, também rodada de negócios sobre turismo, setor imobiliário e da indústria comércio e serviços", pontua.

Além disso, a edição neste ano comemora 100 anos de cultivo da soja no Brasil. "O tema (soja) rompeu fronteiras que virou uma pauta nacional e histórica. Estamos comemorando o centenário sendo o maior exportador de soja no mundo e isso é motivo de muito orgulho", analisa Germano. Para celebrar a data, será realizado, no dia 2 de dezembro, a partir das 19h, a homenagem aos pioneiros da soja no Brasil, que são descendentes do Pastor Albert Lehenbauer e das famílias Bessel, Brachmann, Muller e Schwartz. "Os descendentes virão da Argentina e dos Estados Unidos, será um momento histórico", ressalta.

A abertura oficial será no sábado, dia 30, com apresentação da orquestra da Ulbra e contará com autoridades do setor público e privado. E, a partir das 16h, terá o ato Simbólico do Início do Plantio da Soja no Brasil. "Divulgaremos os números das áreas plantadas e o que foi colhido este ano e a projeção da safra 2025 celebrando mais uma safra de soja", diz o dirigente da feira.

Neste ano, para acessar o parque ao longo do dia e acompanhar as atrações, a entrada custará R$ 10,00. Para quem quiser apreciar mais shows de artistas Ana Castela, Bruno e Marrone, Pedro Sampaio, Raça Negra, entre outros, adquirirá outro ingresso por mais R$ 20. A programação completa e os ingressos são acessados através do site da Fenasoja.

Atualmente, os estandes estão sendo montados no parque. O evento gera cerca de 1 mil postos de trabalho, e, durante os 10 dias do festejo, aproximadamente seis mil postos de trabalho são criados, de acordo com o presidente da Fenasoja. "A cada dois anos a nossa região dá um salto em desenvolvimento por causa da feira. Por exemplo, agora os hotéis da cidade e da região estão lotados há mais de 30 dias", enfatiza, ao relembrar o impacto da festividade na economia local.