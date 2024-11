Pelotas promove exames e palestras relativos ao Novembro Azul

Na terça-feira (12), o Instituto de Previdência dos Servidores Públicos Municipais de Pelotas (Prevpel), com as equipes do Fundo de Assistência Médica (FAM) e da Previdência, promove mais uma edição do projeto Novembro Azul que, neste ano, será realizado no auditório da Secretaria de Educação e Desporto (Smed), na praça 20 de Setembro, 366, Centro. As vagas são limitadas a cem pessoas e as presenças devem ser confirmadas até a segunda-feira (11) pelo WhatsApp (53) 3229-2144.

Os participantes serão recepcionados às 8h30min, com as aferições de saúde (glicose, pressão arterial e Índice de Massa Corporal). Logo, seguirão para café especial de confraternização e, após, para assistir às palestras programadas, com temas atuais e motivadores sobre a saúde do homem. Estão confirmadas as palestras com o presidente do Conselho Deliberativo do Prevpel, Rodrigo Costa, que vai falar sobre o tema "De tabagista a maratonista: o desafio de tornar-se atleta após os 40 anos".