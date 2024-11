Caxias do Sul realiza feira de artes visuais no sábado

A Secretaria Municipal da Cultura (SMC) de Caxias do Sul promove, 10 de novembro, a partir das 15h30min, mais uma edição do Mercado de Arte de Caxias do Sul, no Centro de Cultura Ordovás. A feira é voltada para produções artísticas do segmento das artes visuais, e apresentará obras de diferentes linguagens e técnicas de variados artistas da cidade, da Serra Gaúcha e Capital.

O principal objetivo é reunir artistas visuais e suas obras em diferentes linguagens, com intuito de valorizar, fomentar e estimular a produção artística, despertando na comunidade o consumo da arte local. O evento contará com a exposição e comercialização de obras envolvendo fotografias, serigrafias, gravuras, xilogravuras, litogravuras, desenhos, pinturas, esculturas, aquarelas, colagens, fanzine, lambe-lambe e etc. Os artistas participantes são Clara Koppe, Íkaro, Ilka Filippini, Tesla Studio, Coletivo Estúdio Rito, Luana Stela Martini, Sara Verza, Marciah Casal, Milena Nervo, Dirceu Monteiro, Odilza Michelon e Matheus Adamatti.

O Mercado de Arte tem apoio cultural da Sittal Madeiras. Com entrada franca e Classificação Indicativa livre, o evento ocorre das 15h30min às 19h30min, na Rua Luiz Antunes, 312, no Bairro Panazzolo. Além da diversidade em obras de arte, às 16h30min, acontecerá uma visita guiada ao Acervo Municipal de Artes Plásticas do Município (Amarp), com circulação pelas exposições e o Memorial da Cantina Antunes, e às 17h30min, apresentação da DJ e artista visual das Marias Lavrandeiras, Paulinha Del Mar, no palco do Zarabatana Café. Seus sets contam com brasilidades e latinidades. Ambas as atrações são gratuitas.

A mediação da visita ao Amarp será realizada pelo servidor e historiador Felipe da Silva Vitória e a curadora e coordenadora da UAV, Mona Carvalho. O ponto de encontro será às 16h30min, em frente a sala administrativa da Unidade de Artes Visuais, no térreo do Centro de Cultura.

Nesta programação especial, o Centro de Cultura também oferece visitação às exposições que estarão em cartaz: "XVII Salão Campus 8 e 10° Prêmio Koralle" e "Rios Amazônicos", de Francelino Mesquita.

O Acervo Municipal de Artes Plásticas do Município (Amarp) foi criado em 07 de maio de 2004, com o intuito de conservar a produção artística da cidade ao longo da história. O acervo possui grande diversidade de obras, feitas por artistas de renome local e nacional, incluindo diversos gêneros e técnicas como pintura, gravura, escultura, fotografia e demais linguagens da Arte Contemporânea. O acervo integra a Unidade de Artes Visuais (UAV), que atualmente realiza a guarda, conservação, manutenção e registros das obras mantidas no local.