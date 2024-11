Parobé analisa áreas com infestação do Aedes aegypti

A Prefeitura de Parobé, por meio da Vigilância em Saúde Ambiental e com apoio dos Agentes Comunitários de Saúde (ACSs), realizará, entre a segunda-feira (4) e a quarta-feira (6) o primeiro Levantamento Rápido de Índice para Aedes aegypti (LIRAa) de 2024. A ação visa identificar as áreas com maior infestação do mosquito transmissor da dengue, zika, chikungunya e febre amarela, criando uma base de dados essencial para um combate direcionado.

O LIRAa é um processo amostral que calcula o índice de infestação predial e avalia a densidade dos criadouros do Aedes aegypti, identificando quais são os principais focos de reprodução do mosquito no município. A partir dos resultados, a equipe de Vigilância em Saúde Ambiental poderá implementar o uso da Borrifação Residual Intradomiciliar (BRI), método que direciona o inseticida para áreas específicas, como paredes, rodapés e outros locais onde o mosquito costuma repousar.

Para a secretária de Saúde de Parobé Aline Nunes, o LIRAa é uma ferramenta indispensável para o controle do mosquito. "A parceria da população é essencial nesse trabalho. É preciso que todos se conscientizem sobre a importância de manter pátios e terrenos livres de pontos de água parada", destaca.

Além do LIRAa, as visitas de combate ao Aedes aegypti ocorrem rotineiramente de segunda a sexta-feira, com agentes uniformizados e identificados realizando inspeções em perímetros residenciais. A Vigilância em Saúde Ambiental reforça a necessidade da população seguir as orientações de prevenção, como a eliminação de recipientes que possam acumular água e facilitar a reprodução do mosquito.

A comunidade que tiver dúvidas ou queira mais informações sobre as ações contra o Aedes aegypti pode entrar em contato com a Vigilância em Saúde Ambiental pelo telefone (51) 3543-8674.