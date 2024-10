Pelotas pleiteia a criação de uma ligação aérea com Montevidéu

A prefeita de Pelotas, Paula Mascarenhas recebeu em seu gabinete a consulesa do Uruguai no Rio Grande do Sul, embaixadora Marión Blanco Espino. A visita celebrou os 19 anos da irmandade entre Pelotas e Colônia de Sacramento, cidade de 26.231 habitantes às margens do Rio da Prata, no Sudoeste uruguaio. Também foram abordados temas como economia, educação, segurança pública, crise climática e saúde, entre outros temas de interesse comum entre os dois municípios.

Paula também manifestou interesse na criação de um voo direto de Pelotas para Montevidéu, capital do Uruguai, para os próximos anos. "Temos todas as condições de realizar esses voos, levando em conta que temos o segundo maior aeroporto do Rio Grande do Sul", destacou a prefeita de Pelotas.

A consulesa lembrou das enchentes que também atingiram o Uruguai no mês de maio. "A crise climática chegou ao Uruguai. A ocorrência desses acontecimentos fortaleceram essa aliança entres cidades. É importante manter e estreitar esse contato", relatou Marión.

Pelotas e Colônia do Sacramento se tornaram irmãs em 2005. O município uruguaio foi colonizado por portugueses da região dos Açores e apresenta uma riqueza arquitetônica reconhecida. Passou ao domínio espanhol definitivamente com o Tratado de Santo Ildefonso, em 1777. Com isso, muitos moradores do município passaram a ocupar o interior do Rio Grande do Sul, incluindo Pelotas. No que tange ao turismo, a proximidade dos municípios trouxe a possibilidade de alinhavar convênios para pacotes turísticos atrativos.

A chefe do Executivo pelotense agradeceu a visita e entregou a placa de homenagem à embaixadora do país vizinho. "Eu tenho muito orgulho dessa irmandade, tenho certeza que o próximo prefeito levará adiante essas questões", afirmou a gestora municipal.