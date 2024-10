Companhia aérea confirma que não irá mais operar voos para Caxias do Sul

a companha aérea Voepass deixou de operar em Caxias do Sul. A decisão estratégica da empresa reflete o cenário após a queda do ATR 72-500, no dia 9 de agosto, quando a aeronave caiu sobre a cidade de Vinhedo (SP) O Aeroporto Hugo Cantergiani informa que, a partir desta segunda-feira (28),. A decisão estratégica da empresa reflete o cenárioe vitimou 62 passageiros. Desde então, a empresa havia reprogramado a malha viária e suspendido as operações para diversos destinos. Nesta segunda-feira, houve a confirmação da suspensão definitiva da ponte aérea no município.

O último voo da Voepass em Caxias do Sul ocorreu no sábado (26). Os voos companhia eram realizados em conjunto com a empresa Latam, inclusive com a compra de passagens no site da companhia. Atualmente, a Latam comercializa passagens entre Caxias do Sul e São Paulo, com destino ao Aeroporto Internacional de Guarulhos. A companhia dispõe de aeronaves Airbus A320, cuja capacidade pode chegar a 165 passageiros, enquanto o turbo hélice da Voepass só chegava aos 78 passageiros.

A administração, responsável pela operação do terminal caxiense, conversou com a Voepass, a qual informou sobre a decisão estratégica. Conforme a empresa, a decisão foi tomada em comum acordo entre a Latam e a Voepass. Os clientes que já haviam adquirido passagens através da Voepass seriam reacomodados em operações da Latam, saindo de Caxias do Sul com destino a Guarulhos. Também informou que a empresa manterá funcionários em Caxias do Sul, para atendimento a outras bases da empresa, sem especificar quais bases.