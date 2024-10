Prefeitura de Esteio inicia novo período de consultas para realizar cirurgias de catarata em pacientes

A Secretaria Municipal da Saúde de Esteio iniciou, no bairro Olímpica, as consultas para um mutirão de cirurgias de catarata. Todos os 55 pacientes agendados compareceram ao pré-operatório e saíram com os procedimentos agendados para os dias 1º, 6, 8 e 13 de novembro.

As intervenções cirúrgicas serão realizadas pela Prisma Clínica de Olhos, empresa de Novo Hamburgo vencedora do processo de licitação para a realização de até 600 operações a um custo de R$ 1,78 mil cada.

O objetivo do mutirão realizado por Esteio com recursos próprios é reduzir a fila de espera de esteienses para a cirurgia, chamada de facectomia, tendo em vista a elevada demanda e pouca oferta por parte do Secretaria Estadual da Saúde (SES), responsável pela oferta da especialidade de oftalmologia na rede pública, bem como pelas intervenções para retirada da catarata.