RSC-453, entre Estrela e Garibaldi, recebe obras

A Empresa Gaúcha de Rodovias (EGR) inicia, nesta segunda-feira (21), as obras de manutenção no pavimento da RSC-453, entre Estrela e Garibaldi. Está prevista a execução da fresagem - retirada do antigo pavimento da pista - para a colocação de uma nova camada asfáltica no segmento localizado entre os municípios de Carlos Barbosa e Garibaldi.

As equipes da EGR estão se preparando para executar a construção da rótula do bairro Boa União, na RSC-453, em Estrela, e ajustes no acesso ao bairro Pinheiros para melhorar a trafegabilidade entre os usuários.

Em razão dos serviços, poderá ocorrer intercorrências no fluxo com a adoção de tráfego intercalado e pontos de espera nesses segmentos. Devido a presença de maquinários e de trabalhadores, é importante que os condutores dirijam com atenção e cautela, respeitando os limites de velocidade e as sinalizações da estrada.

As obras, que contarão com investimento total de R$ 13,7 milhões buscam aprimorar as condições da estrada e reforçar a segurança dos usuários que transitam por essas importantes rodovias, que ligam o Vale do Taquari à Serra Gaúcha. Conforme o diretor-presidente da EGR, Luís Fernando Vanacôr, a RSC-453 é uma importante rodovia do Rio Grande do Sul pelo fato de estabelecer uma conectividade entre duas importantes regiões - o Vale do Taquari e a Serra Gaúcha. "Aprimorar as condições da estrada significa contribuir diretamente para a prevenção de acidentes e, consequentemente, incentivar o transporte de produtos essenciais para o desenvolvimento do estado", salientou Vanacôr.