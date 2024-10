Festival de Canoas escolhe concorrentes e anuncia homenageados da edição de 2024

Os 35 filmes que irão concorrer nas mostras competitivas do 2º Festival de Cinema de Canoas (FECIC) foram anunciados no lançamento oficial do evento. A atividade ocorreu nesta quarta-feira (16), no Parque dos Rosa, em Canoas, com a participação de um grande grupo de artistas e promotores culturais da cidade. Também foram apresentados os detalhes da segunda edição, que acontecerá de 15 a 17 de novembro, no SESC Canoas.

As homenagens de 2024 enaltecem o trabalho do grupo De Pernas pro Ar, por sua criatividade e arte nos palcos e no cinema; de Wilton Soares Martins, gerente da Loccal Cinema e televisão, grande e inestimável parceira de toda a comunidade cinematográfica gaúcha; a produtora Gisele Hiltl, responsável por grandes filmes do cinema gaúcho, entre eles o premiado Anahy de Las Misiones; e o ator gaúcho Werner Schunemann, também cineasta, diretor e roteirista, intérprete, entre outros personagens, do general Bento Gonçalves na minissérie A Casa das Sete Mulheres

Foram cerca de 20 dias de trabalho da Comissão de Avaliação, formada pelo jornalista e crítico de cinema Jorge Ghiorzi, pelo realizador audiovisual Alexandre Estevanato e pelo youtuber, podcaster e colunista, Dion Cosentin. Ao todo, são 35 selecionados para as três categorias: 11 na Estudantil, nove na Municipal e 17 na Estadual. Dois filmes da categoria Municipal foram classificados também para a Estadual, o que leva ao total de 35 curtas-metragens nas mostras competitivas de 2024.

O Festival ocorrerá de 15 a 17 de novembro, com entrada franca, no SESC Canoas. A participação dos concorrentes também é gratuita. O Festival estava inicialmente programado para junho, mas teve sua data adiada em razão da tragédia climática.