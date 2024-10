Feira do Livro de Camaquã chega na 43ª edição em 2024

Entre os dias 17 e 20 de outubro, Camaquã recebe a 43ª edição da Feira do Livro. Com o tema "150 Anos da Imigração Italiana no Brasil", a feira, realizada em parceria com o Sesc, promoverá uma série de atividades que mesclam literatura, teatro, música e intervenções culturais.

Neste ano, o evento terá como patrono o renomado cartunista Iotti e homenageará a escritora Sonia Hoff, destacando sua contribuição à literatura regional. A programação, com início às 8h e encerramento às 21h, promete movimentar a cidade com atrações para todas as idades em diversos palcos, reforçando o compromisso de integrar diferentes culturas por meio da leitura e da arte.

No palco principal, a feira contará com uma programação intensa. No dia 17, a abertura oficial ocorrerá às 18h, com a presença de autoridades municipais e representantes das Secretarias de Cultura e Educação, além de uma palestra com o patrono Iotti às 19h. A noite se encerra ao som do grupo The Beatles no Acordeon.

O Espaço do Escritor será um ponto de encontro para os amantes da literatura, com lançamentos de livros e sessões de autógrafos. No dia 17, o professor Vamberto Spinelli Jr. lança o livro "Piquete Soledade" às 17h. Sonia Hoff, a escritora homenageada, estará presente no dia 18 para o lançamento de seu livro "As Crianças da Vila Alegria Reciclando o Futuro", às 11h.

Além disso, o espaço contará com uma programação contínua de lançamentos, que inclui autores como Iotti, Lilia Maria Vasconcellos e Gustavo Roman. Com o intuito de levar a cultura além do espaço da feira, haverá performances poéticas em escolas municipais nos dias 17 e 18, realizadas pelo grupo Poetas Vivos, e atividades de pintura de rosto para as crianças durante o final de semana.