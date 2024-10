Atacarejo anuncia abertura de loja em Cachoeirinha em 2025

A UnidaSul confirmou nesta semana a abertura de uma nova operação da rede em Cachoeirinha. As obras terão início em janeiro de 2025, com previsão de inauguração em julho do mesmo ano. O investimento total previsto é de R$ 40 milhões, e a nova loja do Macromix Atacado estará localizada na avenida Augusto Ritter.

Esta será a 14ª loja do Macromix no Rio Grande do Sul e marca a estreia da rede na cidade de Cachoeirinha. A nova operação gerará 150 empregos diretos e contará com uma área total de 6.500 m², sendo 2.700 m² destinados à área de vendas.

"Estamos muito felizes com mais esse movimento de expansão do Macromix, chegando a mais uma nova cidade. Vamos trazer uma loja moderna, com um mix qualificado, e temos certeza de que seremos muito bem recebidos pela comunidade de Cachoeirinha", declara Eloi Zagonel, diretor de atacarejo da UnidaSul.

Conforme o prefeito Cristian Wasem, essa obra representa um importante passo para o desenvolvimento econômico da cidade, trazendo novas oportunidades de emprego e melhorando a oferta de serviços para os moradores. A previsão de inauguração da nova loja é para julho do próximo ano.