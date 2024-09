Fábrica anuncia abertura de uma filial em Encruzilhada do Sul

A fábrica catarinense Hickmann anunciou a instalação da sua filial em solo gaúcho. O Distrito Industrial de Encruzilhada do Sul, no Vale do Rio Pardo, foi o local escolhido para sediar a nova empresa, a quarta a entrar em operação. Com um investimento de mais de R$ 12,2 milhões, é especializada na exportação de produtos sólidos de madeira de pinus com alto valor agregado (painéis e artefatos derivados). As obras deverão começar em fevereiro e a inauguração está prevista para novembro do mesmo ano.

Segundo o proprietário, Lucio Hickmann, com a nova operação, a expectativa é alavancar as exportações para a Europa (França, Itália), e expandir as vendas para a América do Norte (Estados Unidos e Caribe). Os recursos para a efetivação do empreendimento são oriundos do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES), financiados através do Banco do Brasil, com uma geração de cerca de 150 empregos diretos nos primeiros anos de funcionamento.

A implantação da fábrica é resultado de uma lei municipal de novembro de 2021 que autorizou a prefeitura a fazer a doação do terreno para a Hickmann, com a contrapartida de a mesma gerar emprego e renda para Encruzilhada do Sul. "Esse é mais um negócio a apostar nas potencialidades da nossa cidade. Estamos atraindo novas empresas, aquecendo a economia local e proporcionando novas oportunidades para os nossos munícipes", destaca o secretário de Planejamento e Desenvolvimento Econômico, Alessandro Mendes Silveira.

A primeira empresa se instalou em fevereiro no local Localizado ao lado do Parque dos Olivais, o Distrito Industrial foi projetado pela Prefeitura de Encruzilhada do Sul com o intuito de atrair empresas e investidores de diversas partes do país.. Do setor florestal, a R&I Pellets Wood investiu R$ 40 milhões.