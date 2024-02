Distrito industrial de Encruzilhada do Sul recebe a instalação da primeira empresa

O novo Distrito Industrial de Encruzilhada do Sul, no Vale do Rio Pardo, começa a tomar forma. A primeira empresa se instalou no local esta semana, a R&I Pellets Wood, afiliada do Grupo Incobio, de Concórdia-SC, do ramo florestal/madeireira. A implantação da fábrica ocorreu a partir da doação feita prefeitura de um terreno de 90 mil metros quadrados para a Incobio, com a contrapartida de a mesma gerar emprego e renda para o município.

A implantação da R&I Pellets Wood teve início em janeiro de 2022, com investimentos da ordem de R$ 40 milhões. Neste primeiro momento e com um turno e meio de trabalho, será responsável por produzir de 2,5 mil a 3,5 mil metros cúbicos por mês de madeira serrada e aplainada em forma de boards (tábua), além de 4,5 mil toneladas de pellets de madeira, também mensalmente. Para tanto, serão utilizadas 15 mil toneladas de toras de pinus e cerca de 12 mil toneladas de serragem/maravalhas a cada 30 dias. Atualmente, atuam 72 colaboradores, mas quando estiver produzindo a pleno, serão necessários pelo menos 160 colaboradores diretos.

Localizado ao lado do Parque dos Olivais, o novo Distrito Industrial foi projetado pela Prefeitura de Encruzilhada do Sul com o intuito de atrair empresas e investidores de diversas partes do país. "Queremos criar uma era marcada por indústrias. Esta é apenas a primeira das seis empresas que chegarão para alavancar o crescimento econômico e o desenvolvimento do nosso município e da nossa região", observa o prefeito, Benito Paschoal.