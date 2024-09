Chuvas causam problemas em diversas cidades do interior do RS

As chuvas que atingem o Rio Grande do Sul nesta semana o acumulado de chuva da semana já ultrapassa a marca de 300 milímetros. seguem trazendo problemas aos moradores. A previsão é que as precipitações continuem, ao menos, até esta sexta-feira (27), conforme alerta da Defesa Civil. Em algumas localidades,

O município de Palmeira das Missões foi um dos mais castigados pelo vendaval. Dados da estação meteorológica automática do Instituto Nacional de Meteorologia mostram que o vento - acompanhado de fortes chuvas e de granizo - atingiu 102 km/h na cidade.

"Estamos investigando se houve uma microexplosão. O fato é que se formou um quadro de chuva, com raios e ventos fortes. A sorte é que o granizo não continuou da forma que parecia que ia dar. Mesmo assim, foi o suficiente para destelhar muitas casas e árvores caírem sobre elas. Foram mais de 150 moradias atingidas, numa média de quatro pessoas por habitação. Duas famílias foram retiradas de casa no bairro Operário porque o telhado de uma igreja caiu sobre eles", relata o secretário de Obras e coordenador da Defesa Civil de Palmeira das Missões, Vergílio Matias é o secretário de Obras.

De acordo com boletim da Boletim da MetSul Meteorologia, equipes da prefeitura, do Corpo de Bombeiros, da Brigada Militar e da RGE Energia estão trabalhando para auxiliar os afetados pela tempestade severa. O vendaval deixou grande parte da cidade sem energia elétrica.

Em Encruzilhada do Sul, no Vale do Rio Pardo, a Defesa Civil monitora a subida do nível do Arroio Lava Pés e está em alerta para 15 famílias que foram afetadas. Equipes avaliam a necessidade de remoção dessas famílias, mas a Secretaria de Obras trabalha para conter o avanço das águas. Na região do Abranjo e de Vau dos Prestes outras 15 famílias tiveram suas residências atingidas pela força do temporal. Telhados foram arrancados.

As aulas no interior do município foram suspensas e só serão retomadas na segunda-feira (30), se o tempo melhorar. Açudes no seu limite e o acesso às estradas que cortam o município foram afetados, dificultando a trafegabilidade na região. Segundo a coordenadora da Defesa Civil, Carina Ourives, o município do Vale do Rio Pardo contabiliza mais de R$ 500 mil em prejuízo de sementes e insumos.

Na Campanha gaúcha, Dom Pedrito registrou o acumulado de chuva, desde a segunda-feira (23) de 305 milímetros. Com isso, o Rio Santa Maria está 6,3 metros acima do nível normal. Segundo a prefeitura local, 21 famílias foram retiradas até o momento, 12 delas estão abrigadas pelo município e as demais alojadas em casa de familiares e amigos.