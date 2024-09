UBS 'com perda total' reabre em São Leopoldo

A terça-feira (17) marcou a reabertura da Unidade Básica de Saúde (UBS) Santos Dumont, uma das mais atingidas pela tragédia climática do mês de maio em São Leopoldo. A unidade teve perda total de equipamentos e de parte da estrutura, o que exigiu reforma desde o piso até as instalações elétricas, passando por toda a reestruturação física e de equipamentos.

Enquanto a unidade esteve interditada pelos efeitos da enchente, os servidores foram realocados nos abrigos, na UBS Brás e, posteriormente, na Associação de Moradores em parceria com o Sesi.

A tragédia do mês de maio em São Leopoldo atingiu não só a população, mas também 16 Unidades Básicas de Saúde, sendo que, oito delas, de forma total. A Secretaria da Saúde e Fundação Municipal de Saúde uniram forças: em menos de um mês, reabriram todas as unidades com auxílio de tendas do Sesi e de associação de moradores.

Desde então, um plano de recuperação foi colocado em prática para revitalizar todos os espaços atingidos, com aporte de R$ 21 milhões do Ministério da Saúde. Representante do Ministério da Reconstrução Ana Affonso prestigiou a reabertura da UBS Santos Dumont e sublinhou que os esforços do município e os repasses da União permitiram a reabertura em tempo recorde. "É importante fazer parte dessa devolutiva, que representa algo concreto de um esforço realizado em parceria entre os governos municipal e federal. Foram R$ 7 milhões somente para equipar as unidades. Fico feliz de ver essa equipe, majoritariamente feminina, ocupando um espaço renovado de trabalho", disse.

O ponto de vista foi reforçado pela diretora-presidente da Fundação Municipal de Saúde (FMS), Liciane Dresch. "Foi um trabalho hercúleo. Muito justo nesse momento em agradecer à equipe que manteve o atendimento num momento adverso", completou.