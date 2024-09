Caxias do Sul terá que repetir licitação para telemedicina

A Secretaria Municipal da Saúde de Caxias do Sul vai repetir a licitação para selecionar empresa para implantar o serviço de telemedicina na cidade. Das 24 que apresentaram propostas, nenhuma foi habilitada após análise técnica da documentação apresentada para habilitação. O projeto é ofertar atendimento médico remoto nos casos em que a população precisar de assistência em situações como consultas médicas clínicas com queixas simples, renovações de receitas, solicitações de exames e encaminhamentos para a rede especializada do município.

Todos os documentos foram analisados pela equipe da prefeitura, conforme os critérios dispostos no edital. O objetivo dessa etapa é demonstrar que a licitante tem capacidade de realizar o objeto da licitação. A etapa seguinte (que não chegou a ser realizada, uma vez que nenhuma foi habilitada) é uma prova de conceito, na qual a licitante que alcançar a melhor classificação deverá realizar uma demonstração simulada para atestar que atende às exigências constantes do termo de referência no que tange às características técnicas, funcionalidades desejadas e desempenho.

A Saúde municipal pondera que o processo licitatório realizado não busca apenas identificar a empresa com menor preço, mas que ateste, por meio da documentação e da prova de conceito, as condições técnicas para ofertar serviço de qualidade. A licitação será publicada novamente nos próximos dias.