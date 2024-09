Palmeira das Missões contrata estudo para retomar obra de hospital

A prefeitura de Palmeira das Missões assinou o contrato com a Fundação Universidade de Passo Fundo (FUPF) para a elaboração do projeto e orçamento detalhado destinado ao reforço estrutural da obra do Hospital Público Regional. O contrato inclui a realização de serviços de engenharia, como ensaios de esclerometria e a extração de corpos de prova de concreto para análise de resistência à compressão axial. Também será feito um estudo dos elementos estruturais, como lajes, vigas e pilares.

O valor do contrato é de R$ 1.5 milhão, e a gestão e fiscalização do contrato serão realizadas por uma equipe designada pela administração municipal. O contrato estabelece que a UPF será responsável pela execução dos ensaios técnicos e pelo desenvolvimento dos projetos necessários para o reforço estrutural do hospital, visando garantir que a obra atenda aos requisitos estabelecidos.

A parceria é considerada um um passo essencial para garantir que o Hospital Público Regional terá a obra retomada. Em outubro do ano passado, a prefeitura rescindiu o contrato com a Sial Construções Civis Ltda, contratada para a execução da obra do Hospital Público Regional. A obra foi embargada em 3 de novembro de 2022 devido a problemas estruturais. A previsão inicial de entrega do hospital, que planeja ter 180 leitos de internação e 39 leitos de UTI e cinco leitos/berçários era para 2022.