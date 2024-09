Hemocentros de 17 cidades do Rio Grande do Sul realizam ações

Os hemocentros vinculados à Secretaria da Saúde do Rio Grande do Sul terão, ao longo de setembro, mais de 30 ações especiais para coletas de sangue com horários, dias e locais alternativos para a doação. Ao todo, o calendário compreende atividades em 17 cidades de diversas regiões do Rio Grande do Sul. Essa é uma agenda periódica e permanente para manter os bancos de sangue abastecidos.

Nesta primeira semana do mês, o Hemocentro Regional de Alegrete (Hemoeste) faz na segunda (2), terça (3), quinta (5) e sexta-feira (6) campanha de doações junto às instituições tradicionalistas do município, como ação dentro dos festejos farroupilhas. Na quarta-feira (4) as doações poderão ser feitas em Esteio (Hospital São Camilo) e Frederico Westphalen (UBS Dr. Ayres Cerutti). Na sexta-feira (6), a ação será em Lagoa Vermelha, na UBS Nossa Senhora Consoladora.

Na próxima semana, a agenda prossegue por Parobé e Canguçu na terça-feira (10), em Santo Ângelo na quarta-feira (11) e em Sapucaia do Sul na quinta-feira (12). No sábado (14), os hemocentros Estadual de Porto Alegre (Hemorgs), Regional de Cruz Alta (Hemocruz) e Regional de Santa Maria (Hemosm) estarão extraordinariamente abertos pela manhã para doação.

No mesmo dia, em Bagé, o ambulatório da Santa Casa também atenderá nos turnos da manhã e da tarde, por meio de uma ação do Hemocentro Regional de Pelotas (Hemopel). Na sequência do mês, ainda haverá coletas nas cidades de Estância Velha, Gravataí, Tupanciretã e Piratini, além de retorno das ações a algumas das cidades já visitadas no mês.