Ato no Litoral Norte protesta contra obras de saneamento

Uma mobilização contra o lançamento de efluentes de esgoto no Rio Tramandaí foi realizada no fim de semana.. A manifestação em defesa da bacia hidrográfica aconteceu junto à Ponte Giuseppe Garibaldi, nos municípios de Tramandaí e Imbé.

O prefeito de Tramandaí, Luiz Carlos Gauto, ao lado do Procurador do município, Luciano Reuter e o secretário de Meio Ambiente Fernando Leandro Borges, esteve presente no ato, reforçando o comprometimento do município em prol do meio ambiente, evitando assim a emissão desses resíduos no Rio Tramandaí.

A mobilização é contra a construção de uma tubulação pela Corsan/Aegea O despejo no rio está autorizado pela Fepam na altura da praia de Atlântida Sul, em Osório. A obra está em andamento na Estrada do Mar. para lançar efluentes de esgoto das estações de tratamento de esgoto das cidades de Capão da Canoa e Xangri-Lá., em Osório. A obra está em andamento na Estrada do Mar.